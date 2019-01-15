أستاذة جامعية كويتية تطلب اللجوء إلى أميركا

كشفت الكويتية فاطمة المطر أستاذة الحقوق السابقة في جامعة الكويت أنها تقدمت بطلب لجوء إلى الولايات المتحدة حيث انتقلت للعيش هناك مع ابنتها.
ونشرت المطر تغريدة على تويتر قالت فيها: سعيدة جدا بأنني سأبدأ حياة جديدة في بلد جميل راق، يؤمن بقيمة وكرامة الإنسان". مبدية سعادتها لأن انبتها "ستحصل على فرص أفضل في الحياة".
وأضافت "لم أعد أحتمل هذا المجتمع"، مبينة أنها أحيلت للنيابة في وقت سابق بسبب تغريدة، حيث اتهمت بالإساءة للذات الإلهية، وازدراء الأديان، وسوء استخدام الهاتف.
ونشرت المطر عدة تغريدات أوضحت فيها تفاصيل إقدامها على اللجوء إلى الولايات المتحدة، وقالت إنه "وضعت في مركز خاص للاجئين لمدة أسبوعين"، وأشارت إلى تعامل "طيب و احترام و تقدير، لكن لم يكن مسموحا لي باستخدام الهاتف أو اللاب توب" لحين البث في قرار أحقيتها باللجوء. وأكدت أن الجهات الأميركية خصصت لها محامية لمتابعة قضيتها من دون مقابل مادي.