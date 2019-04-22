قائد الحرس الثوري الجديد.. 'رسالة من خامنئي'

كريم مجدي

الولايات المتحدة لا يعنيها من هو قائد الحرس الثوري، موقف عبر عنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي حول إنهاء الإعفاء لدول من استراد النفط الإيراني.

أحد الصحافيين سأل بومبيو عن تعليقه على تعيين قائد جديد للحرس الثوري، ليرد وزير الخارجية الأميركي بالقول: "لا فرق بين أي قائد إيراني، بما في ذلك الرئيس حسن روحاني، ووزير الخارجية جواد ظريف، إذا قبلوا بطبيعة النظام نفسه وقبلوا الطريقة التي تنخرط فيها إيران بالمنطقة، ودعموا نشاط قاسم سليماني في العراق أو الدعم لحماس أو حزب الله، فتعريفنا أن هؤلاء يعملون ضد سياسات الولايات المتحدة".

مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي عين حسين سلامي رئيسا للحرس الثوري الإيراني، بعد أن أقال محمد علي جعفري الذي تولى قيادة الجهاز منذ أيلول/سبتمبر 2007.

خامنئي لم يذكر الأسباب بيان حول القرار، لكنه أشار إلى ما اعتبره تلبية رغبة جعفري في "التواجد بالحقل الثقافي ولعب دور في الحرب الناعمة"، بالإضافة إلى "ضرورة التغيير في قيادة حرس الثورة الإسلامية" حسب وجهة نظر جعفري.

وقد عين خامنئي جعفري في منصب لمركز بقية الله الثقافي الاجتماعي المسؤول عن مواجهة "أعداء إيران" فيما يطلق عليه الملالي اسم "الحرب الناعمة" أو "الحرب النفسية"، وهي طرق استخدام الدعاية السياسية والأساليب النفسية للتأثير على "سلوكيات العدو".

سلامي الذي عين رئيسا للحرس الثوري الإيراني يعرف بتصريحاته المتشددة المعادية للولايات المتحدة وإسرائيل، إذ هدد سابقا بـ"محو إسرائيل من على الخريطة السياسية".

رسالة من خامنئي

يقول محللون سياسيون إن خامنئي أراد من تعيين سلامي في هذا الوقت، وبعد فترة قصيرة من تصنيف واشنطن الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنية، أن يبعث برسالة يؤكد فيها استمرار سياسة التشدد والعداء الإيراني للمجتمع الدولي.

المحلل الإيراني علي أفشاري يقول إن سلامي من أكثر الأصوات المتشددة والمعادية للغرب داخل الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف أفشاري، في مقال نشره موقع راديو فردا، أن سلامي بدأ حياته العسكرية في منطقة كردستان، ثم اتجه إلى خوزستان، وشارك في الحرب الإيرانية والعراقية.

ويشير إلى الكاتب الإيراني إلى أن سلامي تدرج في المناصب داخل الحرس الثوري، بسبب سياسة خامنئي في إزاحة قادة الحرس الثوري الذين تربطهم علاقات مع الساسة الإصلاحيين، وتعيين أولئك الذين يتفقون مع سياسات الحرس الثوري الإيراني الجديدة.

وأوضح أفشاري أن سلامي لعب دورا رئيسيا في قمع مظاهرات الحركة الخضراء في عام 2009 وانطلاق المسيرات المؤيدة للحكومة في ذلك الوقت.