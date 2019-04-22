قائد الحرس الثوري الجديد.. 'رسالة من خامنئي'

كريم مجدي
الولايات المتحدة لا يعنيها من هو قائد الحرس الثوري، موقف عبر عنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي حول إنهاء الإعفاء لدول من استراد النفط الإيراني.
أحد الصحافيين سأل بومبيو عن تعليقه على تعيين قائد جديد للحرس الثوري، ليرد وزير الخارجية الأميركي بالقول: "لا فرق بين أي قائد إيراني، بما في ذلك الرئيس حسن روحاني، ووزير الخارجية جواد ظريف، إذا قبلوا بطبيعة النظام نفسه وقبلوا الطريقة التي تنخرط فيها إيران بالمنطقة، ودعموا نشاط قاسم سليماني في العراق أو الدعم لحماس أو حزب الله، فتعريفنا أن هؤلاء يعملون ضد سياسات الولايات المتحدة".
مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي عين حسين سلامي رئيسا للحرس الثوري الإيراني، بعد أن أقال محمد علي جعفري الذي تولى قيادة الجهاز منذ أيلول/سبتمبر 2007.
خامنئي لم يذكر الأسباب بيان حول القرار، لكنه أشار إلى ما اعتبره تلبية رغبة جعفري في "التواجد بالحقل الثقافي ولعب دور في الحرب الناعمة"، بالإضافة إلى "ضرورة التغيير في قيادة حرس الثورة الإسلامية" حسب وجهة نظر جعفري.
وقد عين خامنئي جعفري في منصب لمركز بقية الله الثقافي الاجتماعي المسؤول عن مواجهة "أعداء إيران" فيما يطلق عليه الملالي اسم "الحرب الناعمة" أو "الحرب النفسية"، وهي طرق استخدام الدعاية السياسية والأساليب النفسية للتأثير على "سلوكيات العدو".
سلامي الذي عين رئيسا للحرس الثوري الإيراني يعرف بتصريحاته المتشددة المعادية للولايات المتحدة وإسرائيل، إذ هدد سابقا بـ"محو إسرائيل من على الخريطة السياسية".
رسالة من خامنئي
يقول محللون سياسيون إن خامنئي أراد من تعيين سلامي في هذا الوقت، وبعد فترة قصيرة من تصنيف واشنطن الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنية، أن يبعث برسالة يؤكد فيها استمرار سياسة التشدد والعداء الإيراني للمجتمع الدولي.
المحلل الإيراني علي أفشاري يقول إن سلامي من أكثر الأصوات المتشددة والمعادية للغرب داخل الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأضاف أفشاري، في مقال نشره موقع راديو فردا، أن سلامي بدأ حياته العسكرية في منطقة كردستان، ثم اتجه إلى خوزستان، وشارك في الحرب الإيرانية والعراقية.
ويشير إلى الكاتب الإيراني إلى أن سلامي تدرج في المناصب داخل الحرس الثوري، بسبب سياسة خامنئي في إزاحة قادة الحرس الثوري الذين تربطهم علاقات مع الساسة الإصلاحيين، وتعيين أولئك الذين يتفقون مع سياسات الحرس الثوري الإيراني الجديدة.
وأوضح أفشاري أن سلامي لعب دورا رئيسيا في قمع مظاهرات الحركة الخضراء في عام 2009 وانطلاق المسيرات المؤيدة للحكومة في ذلك الوقت.
وأشار أفشاري إلى أن سلامي لديه إيمان عميق في البرنامج الصاروخي الإيراني الذي يشرف عليه الحرس الثوري، ولديه موقف متشدد ضد محاولة سحب القدرة الصاروخية من إيران أو إيقاف تطوير البرنامج الصاروخي.
ويرى أفشاري أن النظام الإيراني يرسل رسالة واضحة من خلال تعيين شخص أصولي متشدد على أهم جهاز عسكري لديه في هذا الوقت، مفادها أن النظام مستمر في سياساته المزعزعة لاستقرار المنطقة.
"جيل جديد"
الكاتب الإيراني إحسان مهرابي نشر مقالا في موقع "إيران واير"، يقول فيه إن خامنئي أراد أن ييكون قائد الحرس الثوري من الجيل الثاني.
ويضيف أن "المرشد علي خامنئي، فضل ترقية عميد من الجيل الثاني أو الثالث بدلا من قادة الرعيل الأول مثل غلام علي رشيد أو مصطفى إيزدي".
وأشار مهرابي إلى أن القائد المقال محمد علي جعفري هو آخر قائد عام للحرس من من الرعيل الأول للقيادات، أما الوحيد المتبقي فهو قاسم سليماني الذي يفضل خامنئي إبقائه في فيلق القدس لدوره العسكري والدعائي بداخله بدلا من تعيينه في قيادة الحرس.
ويرى مهرابي أن خامنئي أراد أن يجري شخص جديد تغييرات داخل الحرس الثوري، بعد أن صنفت الولايات المتحدة الجهاز منظمة إرهابية أجنبية.
ولفت الكاتب الإيراني إلى أن الفترة الحالية بما تحمله من توترات وتهديدات تعتبر الأخطر في تاريخ الحرس الثوري بعد الحرب الإيرانية العراقية.
وقال مهرابي في مقاله إن تعيين سلامي في هذه الوقت يحمل جانبا دعائيا على الرغم من افتقاد الرجل الكاريزما، إلا أنه تحول لشخصية دعائية بسبب كثرة ظهوره في البرامج التلفزيونية خلال السنوات الأخيرة، وتكراره الخطابات العدائية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل وحتى أوروبا.
ولاء وطاعة
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، نشر تقريرا عن حيثيات حركة التعيينات الجديدة داخل الحرس الثوري الإيراني، وجاء فيه أن "خامنئي بعزله جعفري أثبت أنه لا يزال يحكم السيطرة على الحرس الثوري بعدما تصاعدت تكهنات بأن الحرس الثوري هو من يتحكم في خامنئي".
وأضاف التقرير أن خامنئي ربما لا يزال قادرا على السيطرة على الجهاز عبر إدارة لعبة توازنات دقيقة بين فروع الحرس الثوري الرئيسية وأذرعه الاستخباراتية وفيلق القدس بقيادة قاسم سليماني، إذ لم يعد الحرس الثوري مؤسسة واحدة تنضوي تحت قيادة رجل واحد ولو كان جعفري.
"لقد فتت خامنئي قيادات الحرس الثوري وجعلها أشبه ما تكون بمجلس متعدد الأقطاب المتساوين في القوة والنفوذ، ومع هذا لا ينفك خامنئي يبحث عن الأكثر ولاء، ولا شك أن بقاء محمد علي جعفري في قيادة الحرس الثوري 12 عاما متوالية جعله أكثر خبرة وسيطرة على القوات التابعة له"، يقول التقرير.
ويخلص تقرير المركز إلى أن خامنئي يبحث عن الولاء والطاعة أكثر من أي شيء آخر، إذ لا يتوقف القائد الجديد حسين سلامي عن إعادة نشر تغريدات المرشد في مواقع التواصل الاجتماعي.
نهاية حقبة الخوزستانيين
الصحافي الإيراني مراد ويسي في مقاله المنشور على موقع راديو فردا، يقول إن تعيين سلامي يشير إلى توقف اعتماد خامنئي على فريق "الخوزستانيين" داخل الحرس الثوري الإيراني.
وفريق الخوزستانيين الذي يقصده ويسي، هم القادة العسكريون الذين كانوا حول محسن رضائي قائد الحرس الثوري خلال الحرب الإيرانية-العراقية في 1981، وتعتبر تلك الشخصيات الأكثر سيطرة على الجهاز منذ انطلاق الحرب وحتى انتهائها في 1988، وينحدر معظمهم من محافظة خوزستان غرب إيران، ولذلك سموا بالخوزستانيين.
وكانت هذه المجموعة قريبة من بعض الساسة الإصلاحيين مثل علي شمخاني، وأكبر هاشمي رفسنجاني (النائب العسكري للخميني في وقت الحرب)، والسياسي الإصلاحي الخاضع الآن للإقامة الجبرية ميرحسين موسوي (شغل منصب رئيس الوزراء طيلة الحرب العراقية الإيرانية)، كما كانت تنتقد هذه المجموعة قيادات الجناح الآخر برئاسة علي خامنئي (رئيس الجمهورية المؤقت أنداك).
ولفت ويسي إلى أن البعض يرى أن خامنئي لم يصفى قلبه اتجاه القادة الخوزستانيين رغم مرور كل هذه السنوات، إذ لم يعين منهم أحدا رئيسا للأركان أو على رأس الأفرع الأمنية للحرس.