أسانج أمام محكمة للنظر في ترحيله

قرر قاض بريطاني الجمعة أن تنظم جلسة النظر في الطلب الأميركي لترحيل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بالتجسس، في نهاية شباط/فبراير 2020.

وأوضح متحدث باسم النيابة أن "جلسة من خمسة أيام ستعقد في شباط/فبراير، على الأرجح بداية من الـ24 منه".

ومثل أسانج عبر الفيديو من سجنه في جنوب شرق لندن أمام محكمة ويستمنستر الجزئية، وقال إنه يخشى أن يمضي بقية حياته في السجن إذا تم تسليمه لواشنطن، مشيرا إلى أن ويكيليس "كان مجرد ناشر".

وتتهم الولايات المتحدة أسانج (47 عاما) خصوصا بتعريض بعض مصادرها للخطر بنشره في 2010 حوالي 750 ألف وثيقة عسكرية ودبلوماسية سرية للغاية على موقع ويكيليكس. وتتهم أسانج بـ"التآمر" مع المحللة العسكرية السابقة تشيلسي مانينغ التي كانت مصدر تلك التسريبات.

وتندرج 16 من التهم الأميركية في إطار قانون التجسس وتتعلق بالحصول على معلومات سرية ونشرها، وتتصل تهمة أخرى بأنشطة القرصنة المعلوماتية. وفي حال إدانته بالتهم الـ18 كلها، يمكن الحكم على أسانج بالسجن 175 عاما.

ولجأ أسانج الأسترالي في عام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وظل فيها لغاية 11 نيسان/أبريل الماضي حين اعتقلته الشرطة البريطانية بعد سحب كيتو حق اللجوء منه.