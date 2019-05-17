أزمة في مسلسل مصري رمضاني

أصدر الكاتب المصري عبد الرحيم كمال بيانا حول تفاصيل أزمة مسلسل "زلزال" الذي تعرضه قنوات فضائية عربية في رمضان، هاجم فيه مخرج العمل ابراهيم فخر، واتهمه بإضافة شخصيات للعمل وإحداث تغييرات دون علمه.

وقال كمال في بيان نشره على صفحته في فيسبوك، إنه واجه صعوبة مع بدايات العمل مع المخرج من حيث التفكير والتصور الفني. وأضاف أنه فوجئ مع بدء التصوير "باتصالات عديدة من الفنانين العاملين في المسلسل يتساءلون عن بعض المشاهد إن كانت حقا من تأليفي؟".

وأكد الكاتب أنه اكتشف تغييرات في خطوط الدراما وإضافة شخصيات ذات أسماء نابية، لا يعلم بها.

وأشار إلى أنه اتصل بالشركة المنتجة وحذرها، مطالبا المخرج بالتعهد خطيا بعدم تكرار "التدخل غير المهني" من دون علمه، لكن التدخلات استمرت "بشكل سافر وغير فني".

وكشف الكاتب أنه سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخرج ابراهيم فخر "لإيقاف هذا الابتذال الفني وعدم الأمانة".