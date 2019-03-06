أزمة فنزويلا.. تحذير أميركي للمؤسسات الأجنبية

ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على المؤسسات الأجنبية التي تساعد في تمويل الرئيس الفنزويلي المطعون في شرعيته نيكولاس مادورو، حسب ما ذكر البيت الأبيض الأربعاء.

ويعتبر هذا الإجراء الذي أعلن عنه مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، خطوة إضافية في سبيل الضغط على مادورو.

وحذر بولتون المصارف الدولية من مواجهة عقوبات أميركية جديدة في حال تورطها في تسهيل معاملات مالية لصالح نظام مادورو.

من جهة ثانية أعلن بولتون أن واشنطن تبلور مبادرات اقتصادية ودبلوماسية جديدة لدعم عملية الانتقال الديمقراطي في فنزويلا الذي يقودها الرئيس المؤقت خوان غوايدو.