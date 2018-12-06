أزمة الوثائق تكلف فيسبوك مليارات الدولارات

خسرت شركة فيسبوك الخميس 9.5 مليارات دولار من قيمتها السوقية بعد هبوط حاد في سعر أسهمها في البورصة خلال الساعات الأولى من التداول، بعد يوم على الكشف عن وثائق تفيد بأن "فيسبوك" سمحت لشركات معينة بالوصول لبيانات المستخدمين.

وانخفض سعر سهم "فيسبوك" بنسبة 2.5 بالمئة مع افتتاح جلسات التداول في بورصة داو جونز صباح الخميس قبل أن يتعافى نسبيا إلى هبوط بنسبة واحد في المئة ثم يعاود الهبوط بنسبة 2.33 بالمئة.

وكانت لجنة برلمانية بريطانية اتهمت الأربعاء فيسبوك بالسماح لتلك الشركات بالوصول لبيانات المستخدمين بعدما نشر المشرع البريطاني داميان كولينز وثائق هي جزء من قضية رفعتها شركة التطوير "سيكس فور ثري" ضد فيسبوك.

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والوثائق تشمل مراسلات بين مسؤولي فيسبوك وعدد من الشركات، وتشير إلى أن فيسبوك أبرمت اتفاقات مع شركات من بينها "نتفليكس" و"إير بي أن بي" و"هوت سويت" و"غودادي"، لمنحها إمكانية الوصول إلى تلك البيانات.

وتشير رسائل أخرى إلى مناقشات حول ما إذا كان ينبغي منح مطوري التطبيقات التي أنفقت الأموال على الإعلانات، المزيد من الوصول إلى بياناتها، ومناقشة منع وصول الشركات التي تشكل خطرا تنافسيا.

وقال متحدث باسم فيسبوك الأربعاء إن تلك الوثائق "تم تقديمها بطريقة مضللة للغاية ومن دون سياق".