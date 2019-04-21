أرامكو تشتري حصة لشل بـ631 مليون دولار

قالت أرامكو السعودية ورويال داتش شل الأحد إن أرامكو ستستحوذ على حصة شل البالغة 50 بالمئة في مشروع التكرير السعودي المشترك ”ساسرف“ مقابل 631 مليون دولار.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إن من المتوقع إتمام صفقة، التي تأتي في إطار استراتيجية أرامكو للتوسع في أنشطة المصب، في وقت لاحق من العام الحالي.

تقع مصفاة ساسرف في مدينة الجبيل الصناعية في السعودية، وتبلغ طاقتها التكريرية 305 آلاف برميل يوميا.

وقال عبد العزيز القديمي النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو "ستحصل أرامكو السعودية على الملكية الكاملة للمشروع، وستقوم بدمجه في محفظة أعمالها المتنامية في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق. ستواصل ساسرف أداء دورها الرائد في أعمالنا في مجال التكرير والكيميائيات".

تطمح أرامكو أن تصبح من أكبر شركات الكيماويات وأكبر شركة طاقة متكاملة في العالم، مع خطط للتوسع في عمليات التكرير وإنتاج البتروكيماويات.

وقالت شل إن صفقة البيع تأتي "في إطار جهود مستمرة لتحسين مجموعة أعمال ومشاريع التكرير الخاصة بها، وتحقيق التكامل مع المراكز التجارية وقطاع الكيميائيات".

باعت شل أصولا تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار في السنوات الأخيرة بينما تُحول الشركة تركيزها صوب الأنشطة منخفضة الكربون مثل الغاز الطبيعي والبتروكيماويات.

المصدر: رويترز