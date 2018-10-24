أردوغان: جهات تحاول تضليل الأدلة في قضية خاشقجي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن بعض الجهات حاولت وتحاول الضغط على أجهزة القضاء والأمن والادعاء العام وتضليل الأدلة في التحقيق حول مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

ولم يسم أردوغان تلك الجهات لكنه قال: "الذين يقومون بحسابات بسيطة وملوّثة، يجب أن ندحرهم ونحاربهم، ونمنع تطبيق هذه الحسابات السيئة (..) ولكن من خلال الشفافية أعلنت أمس آخر ما توصل إليه التحقيق في القضية".

وأشار أردوغان خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الشورى التركي في أنقرة إلى أن التحقيقات حول مقتل خاشقجي مستمرة ولم تنته، مجددا تأكيده على أنه لن يسمح لأي طرف من الأطراف المعنية بالموضوع والذين لهم علاقة بالجريمة بالهروب من العدالة، على حد تعبيره.

وأضاف: "شاركنا بعض المعلومات المؤكدة حول مقتل جمال خاشقجي، وهناك أطراف منزعجة من ذلك".

وكان الرئيس التركي قد قال الثلاثاء إن هناك مؤشرات قوية على أن اغتيال الصحافي السعودي "بطريقة وحشية كان مدبرا"، وأعرب عن عدم رضاه عن تحميل الرياض بعض أفراد مخابراتها المسؤولية داعيا المملكة إلى تسليم المشتبه فيهم لمحاكمتهم في تركيا وتشكيل لجنة محايدة ومستقلة للتحقيق في القضية.