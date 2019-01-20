أردوغان: مستعدون لحفظ الأمن في منبج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إن بلاده مستعدة لتولي الأمن في مدينة منبج السورية من دون أي تأخير، وفقا للرئاسة التركية.

وذكرت الرئاسة في بيان أن أردوغان أبلغ الرئيس دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي أن الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن مقتل أربعة أميركيين في منبج الأسبوع الماضي هو "عمل استفزازي يهدف للتأثير على قرار الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا".

ووقع الهجوم الأربعاء الماضي في بلدة يسيطر عليها فصيل متحالف مع القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

وجاء الهجوم بعد شهر تقريبا من إعلان ترامب قراره سحب القوات الأميركية البالغ قوامها نحو ألفي فرد من سوريا معلنا هزيمة داعش هناك.