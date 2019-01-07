أردوغان: قرار ترامب بشأن سوريا صائب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين إن قرار الرئيس ترامب سحب القوات الأميركية من سوريا هو قرار صائب.

وأضاف أردوغان في مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية "يجب أن يتم التخطيط للانسحاب الأميركي من سوريا بعناية مع الشركاء الحقيقيين لحماية مصالح الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والشعب السوري".

وأشار أردوغان إلى أن أنقرة "مصممة بكل قوة، على محاربة داعش، وبقية المنظمات الإرهابية في سورية، وتريد أيضا تنفيذ استراتيجية شاملة من شأنها القضاء على الأسباب الكامنة وراء التطرف".

وتابع أردوغان أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي يمكنها العمل مع كل من الولايات المتحدة وروسيا في سوريا، مضيفا: "سنبني على تلك الشراكات لإنجاز المهمة في سوريا".

وأعلن الرئيس ترامب عزمه سحب القوات الأميركية من سوريا لكنه أشار إلى أن الانسحاب سيتم "ببطء".

ويتمركز نحو ألفي جندي أميركي في شمال سوريا غالبيتهم من القوات الخاصة التي تدرب قوات محلية من الأكراد بشكل خاص على قتال داعش.