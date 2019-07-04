أردوغان: إلغاء صفقة اف-35 سيكون بمثابة سرقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات نشرت الخميس، إن رفضا من الولايات المتحدة تسليم تركيا مقاتلات اف-35 التي اشترتها سيكون بمثابة "سرقة".

وتشهد العلاقات الأميركية التركية توترا بسبب شراء أنقرة منظومة إس-400 الروسية الدفاعية الجوية المتوقع تسليمها في الأيام المقبلة.

وردا على ذلك، هددت واشنطن بإلغاء طلبية شراء تركيا 116 طائرة مقاتلة من طراز اف-35 وبرنامج التدريب والإنتاج وكذلك فرض عقوبات اقتصادية أوسع.

ونقلت صحيفة حرييت عن أردوغان قوله "إن كنتم تبحثون عن زبون، وهذا الزبون يدفع بشكل منتظم، كيف يمكنكم عدم تسليمه بضاعته. سيكون ذلك بمثابة سرقة".

وقال إن "تركيا دفعت بالفعل 1.4 مليار دولار، في وقت ضخت صناعتها الدفاعية مبالغ كبيرة في إنتاج قطع من هذه الطائرات الحربية الأميركية".

وبعث وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان الشهر الماضي رسالة إلى أنقرة حذر فيها من أن الطيارين الأتراك سيتم طردهم من الولايات المتحدة في حال عدم إلغاء صفقة المنظومة إس-400 بحلول 31 يوليو.

لكن أردوغان وفي أعقاب لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان السبت، قال إنه حصل على تطمينات بعدم فرض عقوبات.

وألقى ترامب باللوم على إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في الإخفاق في إبرام صفقة مع تركيا لشراء نظام باتريوت الأميركي عوض إس-400 الروسي.

وكانت تركيا قد أعلنت أن روسيا عرضت صفقة أفضل تشمل إنتاجا مشتركا. وفي تصريحاته الأخيرة قال أردوغان إن موقف ترامب "جدير بالثناء".