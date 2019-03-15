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أردني بين الجرحى: أحب نيوزيلندا

وسيم الساطي - جريح أردني في اعتداء نيوزيلندا - من صفحته على فيسبوك

تداول ناشطون تدوينة على موقع فيسبوك كان قد نشرها قبل أشهر وسيم الساطي، وهو أحد الجرحى الأردنيين في اعتداء الجمعة الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا.

وقال وسيم في تغريدته إن من أهم أسباب قراره العيش في نيوزيلندا أن الناس هناك "لا يهمهم من أنت، ويعاملونك كإنسان. ويسمح لك بأن تحقق ما تشاء".

تدوينة الساطي على فيسبوك
تدوينة الساطي على فيسبوك

وتعاطف كثيرون مع الساطي متمنين له ولابنته المصابة أيضا الشفاء العاجل.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن السفير سفيان القضاة أكد لوكالة الأنباء الرسمية، بترا، مقتل مواطن أردني وإصابة ثمانية آخرين خلال الاعتداء الإرهابي على مسجدين في نيوزلندا الجمعة.

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