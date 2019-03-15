أردني بين الجرحى: أحب نيوزيلندا

تداول ناشطون تدوينة على موقع فيسبوك كان قد نشرها قبل أشهر وسيم الساطي، وهو أحد الجرحى الأردنيين في اعتداء الجمعة الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا.

وقال وسيم في تغريدته إن من أهم أسباب قراره العيش في نيوزيلندا أن الناس هناك "لا يهمهم من أنت، ويعاملونك كإنسان. ويسمح لك بأن تحقق ما تشاء".

وتعاطف كثيرون مع الساطي متمنين له ولابنته المصابة أيضا الشفاء العاجل.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن السفير سفيان القضاة أكد لوكالة الأنباء الرسمية، بترا، مقتل مواطن أردني وإصابة ثمانية آخرين خلال الاعتداء الإرهابي على مسجدين في نيوزلندا الجمعة.

