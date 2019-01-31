أرباح قياسية لفيسبوك وأقل من المتوقع لسامسونغ

كان الأربعاء يوما مميزا لشركات الحوسبة، مع الإعلان عن نمو أكثر من المتوقع لفيسبوك، وأرباح مدفوعة بالحوسبة السحابية لمايكروسوفت، لكن بانخفاض على أرباح سامسونغ بسبب انخفاض الطلب على شراء الهواتف الذكية.

وأعلنت شركة فيسبوك عن تحقيق أرباح قياسية خلال الربع السنوي الأخير من عام 2018.

وحققت الشركة صافي دخل بنحو 6.88 مليار دولار مقارنة بـ4.27 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام. وأعلنت "فيسبوك" أن عدد المستخدمين النشطين لمنصتها يومياً قفز بنسبة 9 في المئة إلى 1.52 مليار شخص، كما ارتفع عدد المستخدمين الشهريين بنسبة 9 في المئة إلى 2.32 مليار مستخدم.

تأتي نتائج الأعمال القوية التي حققتها "فيسبوك" رغم ما تعرضت له الشركة العام الماضي من فضائح شملت اختراق حسابات المستخدمين وبيع بياناتهم لشركات وجهات أخرى.

من جانبها، أعلنت شركة مايكروسوفت أنها حققت نموا في أرباحها خلال النصف الثاني من العام المالي 2018، لكن تلك الأرباح جاءت أقل من توقعات المحللين.

وجاءت أرباح مايكروسوفت تحديدا من خدمات الحوسبة السحابية والتجارية، محققة أرباحا صافية بقيمة 8.4 مليار دولار في النصف الثاني، بعد ارتفاع في الإيرادات بـ12 في المئة مقارنة بالنصف الثاني من 2017.

من جانب آخر، أعلنت شركة سامسونغ عن انخفاض بـ31 في المئة على صافي أرباحها في الربع الرابع من عام 2018، مقارنة بالفترة ذاتها في 2017. وقالت الشركة الأكبر في العالم في تصنيع الهواتف النقالة والشرائح الذكية إنها حققت أرباحا بـ7.6 مليار دولار في الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2018 وكانون الأول/ديسمبر 2018.