لعبة مجانية تحقق أرباحا خيالية

حققت لعبة "فورتنايت" الشهيرة أرباحا خيالية قدرت قيمتها بنحو نصف مليار دولار من أجهزة آبل فقط في 2018، وفقا لموقع "بزنس إنسايدر" الأميركي الثلاثاء.

ولا تزال لعبة "فورتنايت" تسيطر على اهتمام عشرات الملايين من اللاعبين في جميع أنحاء العالم، حيث بلغ عدد الذين قاموا بتنزيلها على أجهزتهم 82.6 مليون شخص منذ إطلاقها في نيسان/أبريل 2018.

ورغم حقيقة أنها لعبة مجانية، تجلب مئات الملايين من الدولارات من خلال مبيعات المواد الافتراضية، والاشتراكات السنوية وغيرها.

وحسب "بزنس إنسايدر" حققت اللعبة أرباحا بلغت 70 مليون دولار في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي فقط.

وأضاف أن هذه الأرقام مجرد تقديرات، لأن شركة "إيبيك غيمز" المصنعة للعبة لم تصدر أي أرقام رسمية عن الإيرادات حتى الآن.