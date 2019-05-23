أرامكو تشتري الغاز المسال من أميركا

ستبدأ شركة أرامكو السعودية شراء الغاز الطبيعي المسال من شركة أميركية بموجب اتفاق لمدة 20 عاما.

وقالت شركة النفط المملوكة للدولة الأربعاء إنها ستشتري خمسة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال كل عام من شركة سيمبرا للطاقة، ومقرها سان دييغو.

وبموجب الاتفاق، ستستثمر أرامكو بنسبة 25 في المئة في منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال لا تزال تحت التطوير في بورت آرثر بتكساس.

وصرح المدير التنفيذي لشركة سيمبرا للطاقة جيف مارتن، بأن الشركة سعيدة بالشراكة مع أرامكو السعودية، وهي أكبر شركة للنفط والغاز في العالم، للمساعدة في تطوير منشأة الغاز الطبيعي المسال في تكساس.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لأرامكو أمين ناصر إن الاتفاق خطوة مهمة للأمام في الاستراتيجية طويلة المدى لتصبح الشركة لاعبا دوليا في مجال الغاز الطبيعي المسال.