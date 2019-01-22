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من أميركا

أرامكو: نتطلع لاستحواذات في أميركا

أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو النفطية

قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر الثلاثاء إن الشركة تتطلع لشراء أصول غاز طبيعي في الولايات المتحدة، وترغب في إنفاق "مليارات الدولارات" هناك مع سعيها لأن تصبح لاعبا عالميا في قطاع الغاز.

وقال الناصر في تصريحات لوكالة رويترز إن شركته تريد زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة. وتملك الشركة بالفعل موتيفا أكبر مصفاة نفط أميركية.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو الذي يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا "اتفقنا على جلب 10 مليارات دولار إضافية في مجمع موتيفا للتكرير".

وأضاف: "لدينا الرغبة في ضخ استثمارات إضافية في الولايات المتحدة".

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