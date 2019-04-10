أرامكو تبيع سندات بـ12 مليار دولار

جمعت شركة أرامكو السعودية للنفط - الشركة الأكثر ربحية في العالم - 12 مليار دولار من إصدار السندات. وبدأ التداول على سندات أرامكو السعودية في لندن الأربعاء بعد ظهور اهتمام قوي من قبل المستثمرين.

وكان السعوديون يريدون في البداية جمع 10 مليارات دولار، لكنهم في النهاية أصدروا سندات بحوالي 12 مليار دولار، وفقا لمزود المعلومات المالية "فاكتست".

وواجهت المملكة العربية السعودية إدانة دولية بعد اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في تشرين الأول/ أكتوبر على أيدي عملاء سعوديين في القنصلية السعودية بإسطنبول. لكن بيع السندات، الذي تديره مؤسسات جيه بي مورغان ومورغان ستانلي وآخرون، يظهر اهتماما متواصلا من قبل الشركات الغربية.