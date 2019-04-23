أراد سرقة عنوان موقع إلكتروني بمسدس

شغف شاب أميركي بعنوان موقع إلكتروني على الإنترنت قاده إلى السجن، إذ أخفق في إيجاد وسيلة سوى استخدام المسدس من أجل نقل ملكية العنوان إليه.

ويواجه الشاب روسي أدمز من ولاية أيوا حكما بالسجن تصل مدته إلى 20 عاما، ودفع ربع مليون دولار غرامة، بعد أن وجدته هيئة محلفين مذنبا بتهم التآمر والتهديد والعنف.

وكان أدامز قد أسس شركة في 2015 تحت اسم "ستيت سنابس"، ولها معجبون على شبكات التواصل تتجاوز أعدادهم مليون متابع، وهي مخصصة للنشر عن فعاليات خاصة بالبالغين، وكانت تتبع المنشورات بهاشتاغ "دو إت فور ستيت"، حسب بيان صحافي نشرته وزارة العدل الأميركية.

وحاول الشاب الذي يبلغ من العمر 26 عاما أن يشتري عنوان موقع إلكتروني "دو إت فور ستيت" ولكنه لم يكن متاحا، وسعى لشرائه من صاحبه الذي رفض أية عروض لذلك، ما دفع أدامز لإطلاق تهديدات باستخدام إيموجي بصورة المسدس.

وفي منتصف عام 2017 قام أدامز بتجنيد أحد أقربائه ليقتحم منزل صاحب العنوان الإلكتروني وتهديده بمسدس ليجبره على نقل ملكية العنوان الإلكتروني، ولكن صاحب المنزل استطاع أخذ المسدس وإطلاق النار على صدر قريب أدامز.

وحكمت المحكمة على قريب أدامز بالسجن لمدة 20 عاما.