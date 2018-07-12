أداة جديدة لحماية فيديوهاتك على يوتيوب

كشف موقع "يوتيوب" عن خاصية جديدة لكشف سرقة الفيديوهات التي يحملها صانعو المحتوى على الموقع.

وقال "يوتيوب " الأربعاء عبر مدونته إن أداة "كوبي رايت ماتش" ستقوم بعمل مسح للفيديوهات التي يقوم صانعو المحتوى بتحميلها على الموقع وستعطي تحذيرا إذا كان الفيديو محملا على قناة أخرى.

وتقدم الأداة الجديدة، في حال العثور على محتوى مطابق أو مماثل، خيار التواصل مع من قام بتحميل الفيديو الأول أو أن يطلب صانع المحتوى من يوتيوب حذف الفيديو المشابه وهو ما سيقوم الموقع بمراجعته لضمان حقوق الملكية.

وسيكون استخدام الأداة الجديدة متاحا بداية من الأسبوع المقبل لصناع المحتوى الذين في قنواتهم ما يزيد عن 100 ألف مشترك.