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اصطحبت كلبا إلى مسجد.. اتهام إندونيسية بالتجديف

صورة للمرأة الإندونيسية التي اصطحبت كلبا إلى المسجد

وجهت لامرأة اندونيسية، شبهة التجديف بعدما أخذت كلبا الى مسجد.

ويظهر شريط مصور تم بثه على الانترنت في إندونيسيا كلبا يجري حول مسجد في مدينة بوغور الواقعة في جاوة الغربية حيث ووجهت المرأة بمصلين غاضبين.

وقال أندي محمد ديكي باستيكا، مدير شرطة بوغور، إن ثمة شبهة بقيام المرأة بالتجديف وإن التحقيق مازال مستمرا.

والتجديف جريمة جنائية في إندونيسيا مع عقوبة أقصاها السجن خمس سنوات.

وتم احتجاز المرأة في مستشفى للشرطة، الذي قال ان الأطباء أوصوا بنقلها الى مصحة للأمراض النفسية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن القضية "مؤسفة وسخيفة".

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