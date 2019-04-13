أحداث السودان.. السعودية والإمارات تعلقان

قال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" السبت إن الرياض تؤيد ما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي في السودان من "إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني".

وأعلنت السعودية حسب البيان تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله.

وذكر البيان أن المملكة قررت تقديم "حزمة من المساعدات" للسودان تشمل مشتقات بترولية وأدوية.

من جهة أخرى، رحبت الإمارات بتسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس الانتقالي.

وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إن أبو ظبي تؤيد الخطوات التي أعلنها المجلس "للمحافظة على الأرواح والممتلكات والوقوف إلى جانب الشعب السوداني.

وكان الفريق عبد الفتاح البرهان قد تسلم رئاسة المجلس العسكري الانتقالي بعد تنحي الفريق عوض بن عوف وزير الدفاع السابق.