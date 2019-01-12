احذر تلفازك الذكي.. وإلا!

ككل شيء في عالم التقنية، فإن مجانية الخدمات والأجهزة أو بخس ثمنها لا يعني أنها من دون مقابل، فربما تصبح أنت السلعة دون أن تعرف.

وحسب تقرير نشره "بزنس إنسايدر" فإن السعر المتدني لهذه الأنواع من التلفاز تأتي مع خاصية هامة لصالح الشركات المصنعة بجمع البيانات عن المستخدمين، وبيع هذه البيانات لأطراف أخرى دون معرفة أصحاب الأجهزة بذلك.

وتنتشر في الأسواق أجهزة تلفازات ذكية بمواصفات تقنية عالية وبحجم شاشة يصل إلى 65 بوصة وبدرجة نقاء عالية للصورة وبأسعار متدنية.. كل هذا بسعر يقل عن 500 دولار.

ويقوم نموذج العمل على تغطية تكاليف التلفاز من ثمن البيع، والربح يأتي من جمع البيانات والإعلانات، وفقا لمقابلة أجراها موقع "ذا فيرج" المتخصص بتقنية المعلومات مع مدير الشؤون التكنولوجية في شركة "فيزيو" بيل باكستر.

وأشار باكستر إلى أن النموذج الربحي للشركة لا يمكن اعتباره غير قانوني خاصة وأن اتفاقية الاستخدام تبلغ المشتري بذلك، ولا يوجد أي اختراق للخصوصية.