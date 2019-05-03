أبي زيد يصل الرياض سفيرا لواشنطن

قالت السفارة الأميركية في الرياض في بيان إن السفير الأميركي الجديد إلى السعودية، الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، وصل إلى الرياض الخميس، ليشغل المنصب الشاغر منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة قبل أكثر من عامين.

ولم يكن لدى الولايات المتحدة سفير في الرياض منذ كانون الثاني/ يناير 2017 أي على مدى نحو 27 شهرا.

ورشح ترامب أبي زيد للمنصب في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وأقر مجلس الشيوخ تعيينه في نيسان/أبريل 2019.

وقاد أبي زيد القيادة المركزية الأميركية خلال حرب العراق.

ونقل البيان عن أبي زيد (68 عاما) قوله "تعمل كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معا كل يوم على حماية أمن بلدينا وتعزيز الرخاء والتنمية الاقتصادية إلى جانب بناء العلاقات بين شعبينا للحفاظ على علاقتنا قوية".

ودعا كثيرون في واشنطن إلى اتخاذ موقف أشد تجاه السعودية فيما يتعلق بقضايا منها سجن ومزاعم تعذيب ناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة، ومقتل مدنيين في قصف للتحالف الذي تقوده المملكة في الحرب الأهلية باليمن.

غير أن ترامب يحجم عن الضغط بقوة على الرياض وأرجع ذلك إلى مشترياتها التي تقدر بمليارات الدولارات من العتاد العسكري الأميركي واستثماراتها في الشركات الأميركية فضلا عن دورها كثقل إقليمي مهم في مواجهة إيران.