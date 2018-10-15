أبو ظبي.. مؤتمر حول دور الشباب في السلام العالمي

انطلق في أبو ظبي الاثنين مؤتمر حول الشباب والسلام المستدام نظمه مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، بالتعاون مع منظمة المرأة في الأمن الدولي.

ويهدف المؤتمر إلى تمكين الشباب وتوظيف طاقاتهم وحمايتهم من التطرف بما يخدم السلام والأمن في العالم.​

وقال رئيس مركز "تريندز" أحمد الهاملي إن المؤتمر يستهدف تعزيز قدرات الشباب على مستوى العالم والاستفادة من طاقاتهم وتسخيرها لخدمة المجتمع.

ووفقا لمنظمة المرأة في الأمن الدولي، فإن المجتمع الدولي أدرك أهمية إشراك الشباب في تعزيز السلام والأمن الدوليين.

وكتبت المنظمة على موقعها الرسمي أن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد قرارات مهمة تدعو جميع الدول إلى زيادة دور الشباب في إحلال السلام وحل النزاعات ومنع نشوب الصراعات".

عضو برلمان الشباب الاسكتلندي عقيل أحمد قال، من جهته، إن "42 في المئة من سكان العالم هم من الشباب، ما يعني أن قضاياهم لا تكتسب أهمية وطنية وحسب وانما أهمية عالمية".

وحضر المؤتمر مجموعة من الشباب من مختلف بلدان العالم فضلا عن أكاديميين وباحثين ومسؤولين، بينهم وزيرة الدولة لشؤون العلوم المتقدمة في الإمارات سارة الأميري.