أبوظبي تستضيف اجتماعا حول المناخ

تنطلق الأحد في العاصمة الإماراتية فعاليات "اجتماع أبوظبي للمناخ" بمشاركة ما يزيد على 1000 مسؤول بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ويأتي الاجتماع، الذي يستمر يومين، بالتعاون بين دولة الإمارات ممثلة في وزارة التغير المناخي والبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة في الأمين العام للمنظمة.

وقال وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي في بيان "بالشراكة مع الأمم المتحدة، تستضيف عاصمتنا مناقشات أساسية هامة حول الخطوات التالية التي ينبغي على صناع القرار حول العالم اتخاذها لمواجهة التغير المناخي".

وسيناقش المجتمعون مسودات القرارات التي سيتناولها جدول أعمال "قمة الأمم المتحدة للمناخ" التي ستعقد في نيويورك في سبتمبر المقبل.

وتشمل قائمة الشخصيات المشاركة في الاجتماع عددا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية وإفريقيا، وعددا من الدول الأكثر تأثرا بالكوارث الطبيعية وتداعيات التغير المناخي والتكيف معها.