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أبطال صغار ينقذون طفلا وسط الجليد

شبان في سن المراهقة أنقذوا طفلا من السقوط

عندما انزلق طفل عمره ثمانية أعوام وشارف على السقوط من عل في منتجع تزلج جليدي في فانكوفر الكندية، كان أول من هرع لإنقاذه مجموعة من المراهقين.

الطفل كان بصحبة والده في عربة "تلفريك" الأحد، عندما انزلق وشارف على السقوط لولا يد والده الذي أمسك به، لكن لم يتمكن من إعادته إلى العربة.

عندما رأوا المشهد، اندفع أربعة مراهقين كانوا يتزلجون بالقرب من موقع الحادث لتقديم يد العون.

جيمس مكدونالد (14 عاما) قال لشبكة "سي أن أن" إنه اعتقد أن الطفل لن يتمكن من الصمود أكثر، فطلب من رجل كان قريبا أن يساعده في نزع شبكة بلاستيكية، وبمعونة الرجل وامرأة وباقي أصدقاء مكدونالد تمكنوا من التقاط الطفل الذي لم يصب بأذى.

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