مؤتمر لأبطال الخير والشر في لندن

انطلق في العاصمة البريطانية لندن الجمعة مؤتمر "كوميك كون" الترفيهي الذي تتاح فيه الفرصة لمحبي أفلام الأبطال الخارقين لارتداء ملابس شخصياتهم المفضلة من "كات وومن" وحتى "الجوكر" الشرير في أفلام باتمان.

ويحتفل زوار المؤتمر على مدى ثلاثة أيام بشخصياتهم المفضلة في أفلام وألعاب تعتمد على القصص المصورة من خلال معارض ومناقشات وورش عمل والكثير من المتعة والمرح بملابس تنكرية.

ومن المقرر أن يحضر الممثل الإنكليزي بول بيتاني المؤتمر.

وقام بيتاني بتجسيد دور في فيلم "أفينجرز" وأيضا في فيلم الخيال العلمي "سولو: إيه ستار وورز ستوري".

ويحضر أيضا برايان أزاريللو وفرانك ميلر وهما من كتاب القصص المصورة.