أبطال أوروبا: ميسي أفضل هداف

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد ونجم برشلونة الإسباني هدافا لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة السادسة في مسيرته بتصدره لائحة هدافي نسخة 2018-2019 التي توج ليفربول الانكليزي بلقبها على حساب توتنهام الإنكليزي (2-صفر) في المباراة النهائية في مدريد السبت.

وسجل ميسي الذي أقصي فريقه من الدور نصف النهائي على يد ليفربول بعد "ريمونتادا" تاريخية للأخير حول بها خسارته صفر-3 ذهابا في برشلونة الى فوز برباعية نظيفة إيابا في ليفربول، 12 هدفا في نسخة هذا العام رافعا رصيده إلى 112 هدفا في تاريخ مشاركاته في المسابقة، بفارق 14 هدفا خلف هدافها التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وتفوق ميسي الذي نال هذا العام أيضا جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الوطنية الأوروبية للمرة السادسة أيضا، بفارق أربع أهداف عن الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، فيما تقاسم أربعة لاعبين المركز الثالث برصيد 6 أهداف لكل منهم وهم رونالدو والأرجنتيني سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي الإنكليزي) والصربي دوسان تاديتش (اياكس أمستردام الهولندي) والمالي موسى ماريغا (بورتو البرتغالي).

وتقاسم الدولي المصري محمد صلاح، صاحب الهدف الأول لليفربول في مرمى توتنهام في النهائي القاري، المركز السابع برصيد 5 أهداف مع الارجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس) والبوسني إدين دجيكو (روما الايطالي) والانكليزي هاري كاين والبرازيلي لوكاس مورا (توتنهام) والكرواتي أندري كراماريتش (هوفنهايم الالماني) والبرازيلي نيمار (باريس سان جرمان الفرنسي) والإنكليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي).

وهنا الترتيب النهائي لهدافي نسخة 2018-2019:

1. الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الاسباني): 12 هدفا

2. البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني): 8 أهداف

3. البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي): 6 أهداف

. الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي الإنكليزي): 6 أهداف

.الصربي دوسان تاديتش (أياكس أمستردام الهولندي): 6 أهداف

. المالي موسى ماريغا (بورتو البرتغالي): 6 أهداف

7. المصري محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي): 5 أهداف

. الأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي): 5 أهداف

. البوسني إدين دجيكو (روما الإيطالي): 5 أهداف

. الانكليزي هاري كاين (توتنهام الإنكليزي): 5 أهداف

. البرازيلي لوكاس مورا (توتنهام الإنكليزي): 5 أهداف

. الكرواتي أندري كراماريتش (هوفنهايم الألماني): 5 أهداف

. البرازيلي نيمار (باريس سان جرمان الفرنسي): 5 أهداف

. الإنكليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي): 5 أهداف

ترتيب أفضل الهدافين في تاريخ المسابقة منذ 1992-1993 (من دون الأدوار التمهيدية):

1. البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس): 126 هدفا

2. الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة): 112

3. الاسباني راوول (+): 71 هدفا

4. الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد الاسباني): 60 هدفا

5. الهولندي رود فان نيستلروي (+): 56 هدفا

6. البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ): 53 هدفا

7. الفرنسي تييري هنري (+): 50 هدفا

8. السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (لوس أنجليس غالاكسي الأميركي): 48 هدفا

. الأوكراني أندري شفتشنكو (+): 48 هدفا

10. الإيطالي فيليبو إينزاغي (+): 46 هدفا.

(+) تشير الى لاعبين معتزلين