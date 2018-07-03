المونديال.. قوانين جديدة ومعلومات مثيرة

يتفق كثيرون على أن كأس العالم 2018 في روسيا شهد مفاجآت كثيرة مثل توديع فرق كبيرة للبطولة مبكرا، ومشاركة أخرى أو تأهلها إلى مراحل متقدمة لأول مرة في تاريخ المونديال.

لكن أهم ما يميز البطولة على الإطلاق هو اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قوانين جديدة تطبق لأول مرة في تاريخ اللعبة، لقي بعضها قبولا بينما أثار البعض الآخر الاستياء.

من أبرز تلك القوانين:

استخدام تقنية الفيديو (VAR) في التحكيم وينحصر اللجوء إليها في أربع حالات من شأنها تغيير مجرى المباراة مثل تسجيل هدف مشكوك في صحته، أو احتساب ركلة جزاء، أو بعد إعطاء بطاقة حمراء مباشرة، أو توجيه بطاقة للاعب الخطأ.

ولتجنب القرعة، أدخل الفيفا أيضا معيار اللعب النظيف (عدد البطاقات الصفراء والحمراء) لأول مرة، لحسم ترتيب المنتخبات في دور المجموعات، في حال التساوي في رصيد النقاط والأهداف.

ورغم دفاعهم عن قانون اللعب النظيف أعلن مسؤلون بالفيفا نيتهم إجرا مراجعة له، إثر شكاوى وانتقادات عدة تلقوها خاصة بعد استخدامه كفيصل بين فريقي السنغال واليابان.

السماح بإجراء تبديل رابع لكل فريق، في حال وصول المباريات إلى الأشواط الإضافية.

يحرم اللاعب من المشاركة في مباراة عند الحصول على بطاقتين صفراوين في مباراتين مختلفتين، أو بطاقة حمراء، ولكن البطاقات الصفراء المنفردة تلغى بعد الدور ربع النهائي من المونديال.

يشار إلى أن الفيفا رفع قيمة الجوائز المادية المخصصة للفرق المشاركة في مونديال 2018 إلى 400 مليون دولار.

ويحصل الفريق الحاصل على الكأس على 38 مليون دولار، الثاني 28، الثالث 24، الرابع 22.

فرق الدور ربع النهائي 16 مليون دولار.

فرق دور الـ 16 يحصل كل فريق على 12 مليون دولار.

أما الفرق التي شاركت في دور المجموعات فيحصل كل فريق منها على 8 ملايين دولار.