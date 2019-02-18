أبراج طهران.. 'قصور' تطل على الفقراء

الدخول غير متاح هنا إلا لفئة قليلة من الناس. فحتى لو كنت من أصحاب الملايين، ربما لا يمكنك عبور الحاجز.

أبراج سكنية يسميها البعض بـ"قصور طهران المعلقة"، هي مكان خاص لأناس خاصين، أغنياء مشاهير، ويتمتعون بمكانة خاصة في إيران، يملكون بيوتا وشققا فارهة في هذا المكان تشبه القصور المعلقة.

في "قصور طهران" مهابط مخصصة للطائرات المروحية، وخدمات طبية خاصة، وحدائق عامودية، ومدربين رياضيين مخصصين لسكان هذه الأبراج، بالإضافة إلى مراكز غسيل السيارات، وحتى ملاعب التنس.

ويسكن هذه الأبراج فنانون وأصحاب المليارات ودبلوماسيون، ورياضيون مثل مدرب المنتخب الإيراني الحالي كارلوس كيروش.

لكن الفقر يحيط بهذا المكان، حيث يعاني الإيرانيون من ظروف اقتصادية صعبة، نتيجة تراجع قيمة العملة الوطنية، والفساد الذي يعاني منه نظام خامنئي، وانغماس البلاد في حروب إقليمية في العراق وسوريا واليمن، والتي تنفق طهران عليها مليارات الدولارات.

وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أعلن البنك المركزي الإيراني أن متوسط سعر المتر المربع للوحدة السكنية في طهران يبلغ 1700 دولار أميركي، أي أن سعر المتر ارتفع بنسبة 60 بالمئة، مقارنة بعام 2017.

وكان أعلى متوسط سعر المتر المربع للوحدة السكنية في منطقة رقم واحد بطهران، قد وصل إلى 4500 دولار.

وتعتبر الوحدات السكنية التي أنشئت في السنوات الخمس الأخيرة الأعلى سعرا في طهران هذه الأيام، بحسب وكالة تسنيم للأنباء.

لكن رغم ذلك يعرف الإيرانيون جيدا أربعة أبراج مميزة في طهران، لا يقترب منها عامة الشعب:

برج شناران

يقع في منطقة "الهية" في شمال طهران، أحد أكثر المناطق التي يسكنها السياسيون والدبلوماسيون والفنانون وغيرهم من المشاهير والشخصيات المهمة.

يمر من أمام هذا البرج شارع "فرشته" الذي يعد أغلى شارع في طهران، والذي تغمره مساحات خضراء شاسعة.

وشهدت منطقة "الهية" استثمارات عقارية هائلة في تسعينيات القرض الماضي، عندما خدم المرشح الرئاسي الأسبق محمدباقر قالیباف، عمدة لمدينة طهران.

بحسب تقرير موقع "فرارو" الإصلاحي، فإن البرج مكون من 13 طابقا، و26 وحدة سكنية مجهزة على أعلى مستوى من التكنولوجيا، وقد صمم المبنى على يد أشهر المهندسين المعماريين الإيرانيين، مثل فرزاد دليري.