آيفون الجديد بخصائص مذهلة.. أهم التوقعات

سرعة شحن مذهلة، وتحديث "نوعي" لكاميرات الأجهزة. تلك أبرز التسريبات حول أجهزة آيفون المتوقع إطلاقها في أيلول/سبتمبر.

وتداولت مواقع تقنية تسريبات نشرها موقع (فوربس) حول آيفون XR2 المرتقب طرحه بكاميرا خلفية مزدوجة العدسات، بسعر يقارب 700 دولار.

ومن المتوقع أن يحتوي صندوق آيفون القادم شاحناً جديداً أكثر سرعة، بالإضافة إلى وصلة USB-C، بخطوة رأى خبراء فيها تمهيداً لإلغاء خاصية الشحن اللاسلكي.

وتداول البعض صورا لمحول وصلة السماعات لنهاية USB-C، ما اعتبروه دليلاً على إقدام آبل على هذه الخطوة.

وعقب طرح آبل لخاصية التعرف على وجه المستخدم في أيلول/سبتمبر الماضي، يرجح تقنيون العودة إلى خاصية التعرف على البصمة مرة أخرى.

وبحسب التحليلات فخاصية البصمة ستكون مختلفة عن شكلها السابق؛ لا سيما أنها إن طرحت ستعمل بالمسح على أي موقع من الشاشة.

وتتحدث تسريبات أخرى عن خواص إضافية "مذهلة" ستقدمها أجهزة آيفون المرتقبة، يدعمها معالج A12 Bionic.

كاميرا خلفية ثلاثية من المتوقع إضافتها لآيفون 11، تتيح التقاط صور "ذكية" عالية الجودة.

وتتميز تقنية الصور الذكية عالية الجودة بدمجها لمجموعة من اللقطات المأخوذة على التوالي بصورة واحدة تكفل أفضل ظهور لعناصر اللقطات المصورة.

كما يتكهن البعض الآخر بأن الكاميرا الثلاثية الجديدة قد تدعم تقنية الواقع المعزز (AR)، التي تعمل آبل على تطويرها منذ سنوات.

وعلى جانب آخر، فقد تم رصد سيارات تعمل لصالح آبل خلال التقاطها لصور بتقنية 360 درجة في بعض المواقع، ما دفع خبراء للتكهن بتطوير الشركة لخدمة الخرائط التي تقدمها.

ويرجح تقنيون أن العالم سيكون على موعد مع إطلاق أجهزة آيفون الجديدة بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر، ليتم طرحه للبيع في اليوم العشرين من الشهر ذاته.