آل خليفة يضمن البقاء رئيسا للاتحاد الآسيوي

سيستكمل البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة عشر سنوات في رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدما ضمن البقاء في منصبه الحالي حتى عام 2023 في ظل انسحاب منافسه الوحيد المتبقي الخميس.

وأعلن القطري سعود المهندي دعم آل خليفة للبقاء في منصبه بينما انسحب المرشح الثالث الإماراتي محمد خلفان الرميثي الخميس الماضي ليضمن الرجل البحريني الاستمرار بالتزكية قبل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في كوالالمبور في السادس من نيسان/أبريل.

وكان آل قد تولى رئاسة الاتحاد الآسيوي لأول مرة في 2013، بعد إيقاف القطري محمد بن همام عن ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم، ثم انتخب لولاية كاملة في نيسان/أبريل 2015.