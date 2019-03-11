آشلي يونغ: اللاعبون في خطر

طالب آشلي يونغ لاعب مانشستر يونايتد المسؤولين بحماية أكبر للاعبين بعدما توقف اللعب في مباراة انتهت بهزيمة فريقه بهدفين دون رد أمام مستضيفه أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد إثر اقتحام مشجع أرض الملعب ودفع زميله كريس سمولينج.

وكان هذا ضمن حوادث أخرى وقعت هذا الأسبوع في الدوري الاسكتلندي ودوري الدرجة الثانية الإنجليزي وأيضا في الدوري الممتاز.

ونزل مشجع من المدرجات واشتبك مع جيمس تافرنيير قائد رينجرز في مباراة انتهت بالتعادل 1-1 مع هايبرنيان في اسكتلندا الجمعة.

واقتحم مشجع آخر أرضية الملعب ووجه لكمة إلى جاك جريليش لاعب وسط أستون فيلا خلال مواجهة برمنجهام سيتي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم الأحد.

وأبلغ يونغ الصحافيين "هذه ثالث مرة يقتحم فيها مشجع أرض الملعب هذا الأسبوع. ما الذي يمكن أن يحدث لو كان يحمل شيئا؟ اللاعبون في خطر".

وتابع "يتعين على الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز والفيفا القيام بشيء حيال هذا الأمر. لا أدري إن كان يتطلب المزيد من المشرفين ورجال الأمن في الملعب لكنه يبعث على القلق خاصة بعد واقعتي اليوم. يجب القيام بشيء".

واعتقلت الشرطة المشجع الذي اقتحم الملعب في مباراة أرسنال وأيضا المشجع الذي وجه لكمة إلى جريليش.

وأدان أوناي إيمري مدرب أرسنال ما حدث في ملعب الإمارات بينما قدم أرسنال اعتذاره إلى سمولينج ويونايتد.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 60 نقطة في المركز الرابع متأخرا بنقطة واحدة عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثالث ومتفوقا بنقطتين على يونايتد.