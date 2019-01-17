آسيا 2019.. عمان إلى دور الـ16

تأهل منتخب سلطنة عمان إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في الإمارات، بعد فوز الخميس على حساب تركمانستان بنتيجة 3-1.

وسجل للمنتخب العماني أحمد مبارك (كانو) في الدقيقة 20 قبل أن يتعادل لتركمانستان ألتيموراد أنادوردييف (41).

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني للمباراة سجل محسن الغساني (84) ومحمد المسلمي (93) هدفي الفوز للعمانيين.

وأمنت نقاط الفوز الثلاثة لعمان مقعدا ضمن أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث، وبذلك التأهل للدور الثاني صحبة البحرين وقرغيزستان.

وحصد عمان المركز الثالث في المجموعة السادسة بثلاثة نقاط خلف اليابان المتصدر بتسع نقاط وأوزبكستان بست نقاط، وأمام تركمانستان التي ودعت البطولة خالية الوفاض.

ويعني تأهل عمان كذلك توديع منتخب فلسطين، ثالث المجموعة الثانية، للبطولة والذي كان قد حصد نقطتين فقط.