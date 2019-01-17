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رياضة

آسيا 2019 .. اللعب النظيف يطيح لبنان

لاعبو لبنان يحتفلون بهدف في مرمى كوريا الشمالية

فشل منتخب لبنان في التأهل لدور الـ 16 في بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم، رغم الفوز على كوريا الشمالية بنتيجة 4-1، بسبب رصيده من البطاقات الصفراء.

وسجل للمنتخب الكوري الشمالي أولا كوانغ ريونغ باك (9) قبل أن يزور جورج ملكي شباك الكوريين (27) ثم هلال حلوة (66) وحسن معتوق من ركلة جزاء (80) قبل أن يعود حلوة مجددا للتسجيل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

وحصد المنتخب اللبناني ثلاث نقاط من مبارياته في المجموعة الخامسة متعادلا مع منافسه على بطاقة التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث فيتنام (المجموعة الرابعة)، ومتعادلا كذلك في حصيلة الأهداف، لكن لاعبي فيتنام تلقوا خمس بطاقات صفراء فقط مقابل سبعة للبنانيين.

واحتل المنتخب القطري صدارة المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط فيما جاء المنتخب السعودي في المركز الثاني بست نقاط وتذيلت كوريا الشمالية الترتيب بدون نقاط.

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