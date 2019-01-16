آسيا 2019.. الصدارة لإيران بتعادل مع العراق

حسم منتخب إيران صدارة المجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم المقامة في الإمارات، بتعادل سلبي الأربعاء مع العراق الذي احتل مركز الوصافة.

وأنهى المنتخبان مرحلة المجموعات بسبع نقاط، لكن أفضلية الأهداف منحت إيران الصدارة.

وفي المقابل تفوق منتخب فيتنام بهدفين دون رد على اليمن، ومنحه الفوز المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط في انتظار نهاية دور المجموعات لمعرفة مصيره من التأهل إلى دور الـ 16 ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

وسجل لفيتنام كل من نغوين كوانغ هاي (39) وكي نغوك هاي (65). وأنهى المنتخب اليمني مشاركته في البطولة برصيد خال من الأهداف والنقاط.