آرسنال وفرانكفورت يتأهلان في الدوري الأوروبي

اكتفى فريق نادي آرسنال الإنكليزي بالتعادل السلبي الخميس مع سبورتينغ لشبونة الذي كان كافيا لانتقاله إلى الدور التالي في الدوري الأوروبي.



ولم تشهد المباراة خطورة كبيرة على المرميين إلا في ما ندر وأكملها الضيوف بعشرة لاعبين اعتبارا من الدقيقة 88 إثر طرد المدافع الفرنسي جيريمي ماتيو لعرقلته المهاجم الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ المنفرد بالمرمى على مشارف المنطقة.



وشهدت المباراة إصابة بالغة في الساق لمهاجم آرسنال ومنتخب إنكلترا داني ويلبيك الذي خرج على حمالة.



وحسم أينتراخت فرانكفورت الألماني أمره أيضا بعودته ظافرا من ملعب أبولون بثلاثة أهداف لهدفين.



وتقدم الفريق الألماني بثلاثية نظيفة، ورد أبولون بهدفين، علما بأن فرانكفورت أكمل المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه مارك ستندرا في الدقيقة 81.



وعاد ميلان الإيطالي بتعادل ثمين من أرض بيتيس الإسباني بنتيجة هدف لهدف.

ويتصدر بيتيس ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثماني نقاط متقدما على ميلان وأولمبياكوس اليوناني بفارق نقطة واحدة.