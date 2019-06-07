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آبي أحمد يبدأ جهود الوساطة في الخرطوم

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لدى وصوله إلى الخرطوم

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى السودان الجمعة للتوسط بين المجلس العسكري الحاكم وزعماء الاحتجاج في البلاد وسط حملة قمع للجيش أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص هذا الأسبوع.

والتقى أحمد بالجنرالات السودانيين الذين أطاحوا في نيسان/إبريل الرئيس عمر البشير وسيطروا على البلاد.

ويجري أحمد محادثات منفصلة في وقت لاحق الجمعة مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو تحالف من جماعات سياسية يطالب الجيش بتسليم السلطة إلى الحكم المدني.


وتأتي زيارته بعد تعليق الاتحاد الإفريقي، ومقره إثيوبيا، لعضوية السودان يوم الخميس بسبب الأزمة الدامية.

وكان الجيش قد شن حملة ملاحقة يوم الإثنين، لتفريق الاعتصام الرئيسي لحركة الاحتجاج في العاصمة الخرطوم.


وقالت جماعة طبية سودانية إن 113 شخصًا قتلوا في الحملة.

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