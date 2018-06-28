آبل وسامسونغ تتوصلان إلى تسوية بعد سبع سنوات من النزاع

بعد نزاع استمر لسبع سنوات في أروقة المحاكم الأميركية، توصلت شركتا آبل الأميركية وسامسونغ الكورية الجنوبية إلى تسوية قانونية، لم يفصح الطرفان عن تفاصيلها.

وأبلغ الطرفان قاضية أميركية بالتسوية التي توصلا إليها الأربعاء، ما يعني إغلاق ملف القضية التي رفعتها آبل على منافستها الكورية الجنوبية لانتهاكها براءات اختراع خاصة بتصميم هاتف "آيفون".

وقالت القاضية لوسي كو الأربعاء إنه بالنظر إلى أن الأطراف المعنية أبلغت المحكمة بالتسوية، فإنه سوف يتم إسقاط جميع المطالبات المتبقية والمطالبات المقابلة لها.

وجاء إسدال الستار على القضية بعد حوالي شهر من قرار هيئة محلّفين أميركية أمرت بموجبه شركة سامسونغ بدفع تعويض بقيمة 539 مليون دولار لمنافستها الأميركية.

وكانت آبل قد طالبت بتعويض قدره أكثر من مليار دولار، في حين أن سامسونغ رأت أن قيمة التعويض لا يجب أن تتجاوز 28 مليونا.

وصدر حكم أول على سامسونغ عام 2011 بدفع 400 مليون دولار، لكن الشركة الكورية الجنوبية استأنفت الحكم وصولا إلى المحكمة الأميركية العليا التي أبطلت في 2016 العقوبة وأحالت القضية إلى النظام القضائي العادي.

وكان بيان لشركة آبل صدر بعد حكم هيئة المحلفين الشهر الماضي قد أشار إلى أن القضية أكبر من مسألة الحصول على أموال وأن "من المهم الاستمرار في حماية العمل الجاد والابتكار لدى العديد من موظفي الشركة".