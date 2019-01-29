آبل ستصدر تحديثا لإصلاح ثغرة 'خطيرة'

ستصدر شركة أبل تحديثا في وقت لاحق هذا الأسبوع من أجل إصلاح ثغرة تجعل مستخدمي آيفون يسمعون صوت المستخدمين الذين لم يقبلوا بعد اتصالا بالفيديو.

وتسمح الثغرة، لمستخدم هاتف آيفون الذي يجري اتصالا باستخدام تطبيق فيس تايم لاتصالات الفيديو أن يسمع صوت المتلقي قبل أن يقبل المكالمة.

وحسب موقع "ذا فيرج" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، تتيح الثغرة "الخطيرة" في بعض الحالات، بث كل من الفيديو والصوت من هاتف المتلقي.

وقال متحدث باسم أبل: "نحن على علم بالمشكلة وتوصلنا إلى تصليح سيتم إصداره في تحديث برمجي في وقت لاحق هذا الأسبوع".

ويبدو أن الثغرة مرتبطة بخاصة اتصالات الفيديو الجماعية.

وتداول مستخدمون مقاطع فيديو تثبت وجود هذه الثغرة في تطبيق "فيس تايم".