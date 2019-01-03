آبل تهبط بأسواق المال

انخفضت الأسهم الأميركية صباح الخميس متأثرة بهبوط في قطاع التكنولوجيا بعد تحذير نادر بشأن انخفاض المبيعات من شركة آبل.

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي 559.97 نقطة صباحا (2.40 في المئة) إلى 22787.40 نقطة.

وتراجع مؤشرا ستاندرد آند بورز، وناسداك.

وكانت آبل قد اتخذت خطوة غير معتادة وخفضت توقعاتها للمبيعات الفصلية المقبلة وهو ما عزاه الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى تباطؤ مبيعات آيفون في الصين التي يرزح اقتصادها تحت وطأة الضبابية المحيطة بالعلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.

وتأتي الخطوة التي نالت من أسهم آبل بينما ينصب الضوء بشكل متزايد على محاولات بكين إنعاش النمو الاقتصادي.

وصباح الخميس، انخفض سهم آبل بأكثر من 9 في المئة.

وأثار خفض التوقعات قلق الموردين الآسيويين وأدى إلى موجة بيع في الأسواق العالمية عموما.

ويبرز تقلص الإيرادات في ربع السنة المنتهي للتو كيف أن التباطؤ الاقتصادي في الصين كان أكثر حدة من توقعات الكثيرين ما فاجأ الشركات والقادة في بكين وأجبر البعض على تعديل خططهم في السوق.

وقال كوك في خطاب للمستثمرين "في حين توقعنا بعض التحديات في أسواق ناشئة رئيسية، فإننا لم نتوقع حجم التباطؤ الاقتصادي في الصين على وجه الخصوص".

وبذلك سيتراجع رقم أعمال "آبل" في الفصل الأول من العام (من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر) إلى 84 مليار دولار بدلا من 91 مليارا كان يتوقعها المحللون.

وستعلن هذه النتائج رسميا في 29 كانون الثاني/يناير.

وخفضت آبل الأربعاء توقعاتها للإيرادات الربعية إلى 84 مليار دولار في حين بلغت توقعات المحللين 91.5 مليار دولار، وبلغت توقعات آبل الأصلية 89-93 مليار دولار.

وتلك هي المرة الأولى التي تصدر فيها آبل تحذيرا بشأن توقعات إيراداتها قبل نشر النتائج الفصلية منذ إطلاق هاتف آيفون في 2007.