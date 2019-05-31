خطوات لحجب الإعلانات على أجهزة "آبل"

إذا كنت من مستخدمي أجهزة "آبل" فإنك صادفت حتما إعلانات تجارية مزعجة أثناء قراءتك مقالا أو تصفحك تطبيقا على الشاشة الخاصة بك.

تزعج الإعلانات المتكررة، التي تصاحب التطبيقات على مختلف الهواتف النقالة، المستخدمين. لكن شركة "آبل" وضعت خاصية فعالة لحجبها والسماح للمستخدم بالاستمتاع بالتطبيق المفضل لديه من دون أن يقاطعه أي إعلان.

غالبا ما تسمح "آبل" لبعض الإعلانات التي تستهدف اهتمام المستخدم والتي تقدمها على أجهزة "آيفون وآيباد وآيبود تاتش وآبل تي في"، لكنها وضعت آلية لحجب تلك الإعلانات أو تقييدها بحسب الرغبات.

إذا كنت ترغب في تعطيل الإعلانات التي تستهدف الاهتمامات، فيمكنك تشغيل إعداد "الحد من التتبع" المتوفر في قائمة الإعدادات.

بشكل عام وضعت شركة "آبل" ثلاث طرق رئيسية للحد من الإعلانات تبعا لنوع الجهاز والغرض من التوقيف..

على أجهزة آيفون وآيباد وآيبود تاتش

1 انتقل إلى "الإعدادات"

2 اذهب إلى خانة الخصوصية

3 قم بتشغيل خاصية الحد من التتبع الإعلاني

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على جهاز آبل تي في

1 انتقل إلى الإعدادات

2 اذهب لخانة "إعدادات عامة"

3 ادخل على الخانة الخاصة بالخصوصية

4 قم بتشغيل الحد من التتبع الإعلاني

إيقاف الإعلانات حسب الموقع

1 انتقل إلى الإعدادات

2 اذهب إلى خانة الخصوصية

3 انتقل إلى خانة خدمات النظام

4 قم بإيقاف إعلانات آبل حسب الموقع الذي تختاره