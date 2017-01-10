قتلى وجرحى بينهم أطفال في غارة على مدرسة في اليمن

قتل خمسة أشخاص في قصف جوي أصاب مدرسة في مديرية نهم شمال شرق صنعاء الثلاثاء، حسب ما أفادت به مصادر طبية وعسكرية في العاصمة اليمنية.

وقال مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية إن صاروخا أطلقته طائرة حربية أصاب المدرسة الواقعة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون، بشكل مباشر، بينما سقط صاروخ آخر خلفها، مشيرا إلى وجود آليات عسكرية قرب المدرسة عند تعرضها للقصف.

وأكد مصدر طبي أن القصف الجوي أدى إلى مقتل تلميذين ومعلمين ومدير المدرسة، إلى جانب إصابة 13 شخصا آخرين بجروح.

واتهمت وكالة الأنباء اليمنية سبأ التي يديرها الحوثيون، التحالف الذي تقوده السعودية بالوقوف وراء الضربة، متحدثة عن مقتل ثمانية طلاب وإصابة 15 شخصا بجروح في القصف.

وفي آب/ أغسطس، اتهمت منظمة أطباء بلا حدود التحالف بالتسبب في مقتل 10 أطفال في غارة على مدرسة في شمال البلاد، لكن لجنة تحقيق تابعة للتحالف قالت إن أقرب هدف لطائرات التحالف كان يبعد 10 كلم عن المدرسة.



المصدر: وكالات